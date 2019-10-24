Çan Belediyesi, bebek bakım ve emzirme kabini ile annelerin hayatını kolaylaşıtırıyor

Sosyal belediyecilik uygulamalarını bir bir hayata geçiren Çan Belediyesi, bebek bakım ve emzirme kabinini Menderes Parkı Aile Bahçesi kısmında hizmete açtı.

Hazırlanan bebek bakım ve emzirme kabinini yerinde inceleyen Başkan Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Emziren annelerimizin ve çocuğunun altını değiştirmek isteyen ebeveynlerimizin alan bulmakta yaşadıkları sıkıntıyı ortadan kaldırmaya yönelik hizmetimiz başlamış bulunmaktadır. Çocuklarıyla birlikte çarşıya inen annelerin bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak adına temin ettiğimiz bebek bakım ve emzirme kabini içerisinde bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası, el dezenfektanı, koku yaymayan çöp kovası gibi annelerimizin işini kolaylaştıracak donanımlar bulunmaktadır” dedi.

ÇANAKKALE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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