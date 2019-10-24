Eko-Okul Timi, Biga Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisini inceledi

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri, EkoOkul Çevre Projesi kapsamında Biga Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencilerinin EkoOkul Projesi kapsamında oluşturduğu timi Biga Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine gezi düzenleyerek yöneticilerden tesisin işleyişi ve işlevi ile ilgili bilgi aldı. Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, Eko Tim Danışman Öğretmeni Sevil Ercan, öğretmen ve velilerden oluşan heyete Biga Belediyesi Çevre Mühendisi Müge Çelik eşlik ederek tesisi ve yapılan çalışmaları anlattı.

Biga Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisini gezen ve atık suyun tesiste hangi aşamalardan geçtiğini bilgi alarak yerinde görme fırsatı bulan minik çevrecilere, çevresel değerlerin korunması, ekolojik dengenin tahribini ve yok olmasının önlenmesi, insan ve diğer canlıların gelişmesi, doğal yapılarına uygun bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerinin sağlanması, kirlilik yüklerinin azaltılması için atık suların arıtılarak alıcı ortamların kirletilmesinin önlenmesi gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Program sonunda minik öğrencilere ve misafirlere ikramda bulunuldu.

Temiz ve yaşanabilir çevreye dikkat çeken Çevre Mühendisi Müge Çelik, “Gelecek nesillere temiz bir toplum, yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz. Biga Belediyesi olarak teknik geziye öncülük eden öğretmenlerimize, velilerimize ve minik misafirlerimize çevreye karşı olan duyarlılıklarından dolayı şahsım ve Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan adına teşekkür ederiz” dedi.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu Okul Yönetimi de yaptığı açıklamada Biga Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÇANAKKALE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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