Çanakkale´de 125 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar ve Kocaköy köylerinin sahillerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ve 1 otomobile ise el konuldu.

Kaçak göçmenlerin ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edileceği öğrenildi.



ÇANAKKALE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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