Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 96 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege'de yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Hıyarlık mevkiinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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