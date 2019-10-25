Damla Gönüllük Hareketi ile Hasan Mevsuf Şehitliğine fidan dikimi yapıldı

'Damla Gönüllülük Hareketi' projesi kapsamında Çanakkale’ye gelen yerli ve yabancı öğrenciler, Dardanos mevkiinde bulunan Hasan Mevsuf Şehitliğinde fidan dikimi yaptı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı; Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi projesi kapsamında, 1827 Ekim tarihleri arasında Çanakkale’de bulunan, Türkiye’nin farklı illerinden ve Endonezya, Çad ve Irak ülkelerinden gelen toplam 45 katılımcı öğrenciyi kabul etmişti. Damla Gönüllülük Hareketi projesi kapsamında Çanakkale’ye gelen öğrenciler Dardanos mevkiinde bulunan Hasan Mevsuf Şehitliğinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu fidan dikimi etkinliğinde İl Müdürü Kemal Dokuz, öğrencilerle beraber fidan dikimini gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından Damla Gönüllülük Hareketi ile katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine ve merhamet duygularının gelişimine katkı sağlamanın yanında; farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırarak, insanî ve manevî değerleri tekrardan su yüzüne çıkarmak amaçlanıyor. Proje ile gençlerin başta spor, zaman yönetimi, tertip ve düzen, kişi haklarına riayet gibi birtakım alışkanlıklar edinmelerine katkı sunuluyor.

ÇANAKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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