1. Troas Sempozyumu başladı

Çanakkale'deki arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmalarının ele alınması amacıyla ilk kez düzenlenen "1. Troas Sempozyumu" Troya Müzesinde başladı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Troya Müzesi Müdürlüğü ile İÇDAŞ A.Ş. tarafından düzenlenen sempozyumun açılışı Troya Müzesinde yapıldı.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Nüfusumuzla, coğrafi büyüklüğümüzle kıyaslanamayacak bir tarihsel, mitolojik ve turistik öneme sahip bir ilimiz var. Bir destanlar şehri Çanakkale; tam 5 bin yıllık tarihe şahitlik ediyor. Mitolojik Troya Destanından, yakın geçmişimizin şanlı Çanakkale Destanına kadar yaşanan olaylara ev sahipliği yapan bir şehir. Yerli ve evrensel değerlerim toplamı burada. Bu sempozyumun gelişmesi, büyümesi ve gerçekleşmesinde en büyük katkıları sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı’ya, Çanakkale İl Özel İdaresine, sponsor kuruluşumuz olan İÇDAŞ’a, kazı çalışmalarında emeği geçen her bir kazı başkanlarımıza ve ekiplerine ve her şeyden önce 18 Mart 2018 tarihinde Troya Müzemizin yapımını ve açılış törenini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ayrıca Çanakkale Milletvekillerimiz Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troas bölgesi kazılarına 40 yıldan fazla süredir katkı veren Prof. Dr. Coşkun Özgünel'e plaketini takdim etti. Prof. Dr. Özgünel'in Apollon Smintheion Tapınağındaki kazı çalışmalarını anlatmasıyla devam eden program; Prof. Dr. Nurettin Arslan’ın Assos kazıları çalışmalarını, Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın Troya kazılarını, Prof Dr. Vedat Keleş’in Parion kazıları çalışmalarını ve Arkeolog Özgür Çavga ve Zülküf Karakuş’un Güreci Üstünlü mevkii mozaik kurtarma kazıları anlatmasıyla sona erdi.

ÇANAKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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