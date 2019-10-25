Kaçak karaca avına 16 bin 500 TL ceza

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-ÇANAKKALE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, kaçak karaca avı yapan 4 kişiye 16 bin 500 TL para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Elmacık Devlet Avlağı içerisindeki Karaburunlar mevkisinde kaçak karaca avı yapıldığını tespit etti. Ekipler, bölgede kaçak karaca avı yapan 4 kişiyi yakaladı.

Kaçak av sırasında kullanılan 3 av tüfeği de ele geçirildi. 4 kaçak avcıya toplam 16 bin 500 TL para cezası kesildi.



ÇANAKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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