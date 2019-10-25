Başkan Öz'den üniversitede halkla ilişkiler dersi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, halkla ilişkiler konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin dersine konuk edildi.

ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü halkla ilişkiler dersinin konuğu önceki dönem Çanakkale Milletvekili ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz oldu. Ders öğretim elemanı Akademisyen Gökhan Bayram ve öğrencilerin misafiri olan Başkan Öz; halkla ilişkiler, insan ilişkileri ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğrencileri bilgilendirdi ve soruları yanıtladı.



Yöneticilikte dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı

Ders öncesi öğrenciler tarafından karşılanan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul tarafından ağırlanan Başkan Öz, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere yapılan tanıtımın ardından ders öğretim elemanı Gökhan Bayram tarafından başkana sorular soruldu. Bu kapsamda, yöneticilikte halkla ilişkiler ve dikkat edilmesi gerekenler, halkla ilişkiler faaliyetleri, belediyecilikte örnekler masaya yatırıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren derste öğrenciler tarafından Belediye Başkanına sorular soruldu.



"Halkla ilişkilerde önemli olan samimiyettir"

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerine verdiği derste deneyimlerinden hareketle örnekler verdi. Başkan Öz, “Halkla ilişkilerde önemli olan samimiyettir. Bu ilişkide açıklık, dürüstlük, şeffaflık en önemli prensiplerdir. Göz teması, karşınızdaki yoğunlaşma, duygusuyla ortaklık kurma kaçınılmamalıdır. İlişkiler sürdürülebilir olmalıdır” dedi. Başkan Öz, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarından örnekler sundu.

Ders, öğrencilerin Başkan Öz’e kitap sunumu ve anı fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. Öğrenciler, soruları içtenlikle cevapladığı ve deneyimlerini aktardığı için Çan Belediye Başkanına teşekkürlerini ve memnuniyetlerini sundu.

Başkan Öz ise yaşadığı deneyimin kendisine keyif verdiğini, bildiklerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

ÇANAKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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