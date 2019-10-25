Çanakkale'de karaca avı yapanlara para cezası

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale Şubesi Av KorumaKontrol ekiplerince, önceki gün yapılan korumakontrol faaliyetlerinde karaca avı yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 16 bin 500 lira para cezası kesildi.

Önceki gün, Merkez ilçeye bağlı Elmacık Devlet Avlağı içerinde bulunan Karaburunlar mevkiinde 4 kişinin karaca avı yaptığı tespit edilerek şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Olaya karışan kişilere toplamda 16 bin 500 lira para cezası kesilirken, ele geçirilen 3 av tüfeği ise muhafaza altına alındı.

ÇANAKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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