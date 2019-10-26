Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den İzmir istikametine seyir halinde olan Sefa Akyar yönetimindeki 03 VV 478 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan Çanakkale-İzmir Karayolu´na kontrolsüz şekilde çıkan Güngör Sakallı (54) yönetimindeki 17 UE 191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güngör Sakallı, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sefa Akyar ise Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ÇANAKKALE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

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