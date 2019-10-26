Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkaleİzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.



Kaza, Çanakkaleİzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden İzmir istikametine doğru gitmekte olan Sefa Akyar idaresindeki 03 VV 478 plakalı otomobil ile Ayvacık ilçesinden Çanakkaleİzmir karayoluna çıkan Güngör Sakallı idaresindeki 17 UE 191 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar karşı şeride uçtu. Yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüleri ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan araç sürücülerinden 54 yaşındaki Güngör Sakallı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Sefa Akyar ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan kaza bölgedeki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇANAKKALE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 13:03

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YATSI 19:47

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