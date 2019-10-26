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Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31'i çocuk, 11'i kadın ve 16'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ÇANAKKALE

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:28
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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