(Özel) Türk mutfağının 700 yıllık eşsiz lezzeti: Gelibolu peynir helvası

Geçmişi 1300’lü yıllara kadar uzanan ve lezzeti ile namı il sınırlarını aşan Gelibolu peynir helvası, eşsiz damak tadı ile müşterilerini kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olduğu rivayet edilen ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde akla ilk gelen tatlı olma özelliğini taşıyan Gelibolu peynir helvası, yüzyıllar geçmesine rağmen her dönemde tüketilmeye devam ediyor. Tuzsuz beyaz peynir, un ve şeker ile yapılan lezzetli helva, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı da sürdürüyor. Gelibolu’da yaklaşık 70 yıldır peynir helvası satışı yapan tarihi işletmenin 5. kuşak ustası olan Süleyman Burak Batır, meşhur tatlı hakkında görüşlerini aktararak bilgilendirmelerde bulundu.



“Bu zamana kadar tarifi değişmemiş bir tatlı”

Gelibolu peynir helvasının, geçmişi yaklaşık 700 yıl öncesine kadar dayanan tarihi bir Türk tatlısı olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan 30 yaşındaki Süleyman Burak Batır, "Tuzsuz beyaz peynir, az miktarda un ve şekerden imal edilen yöresel bir lezzet. Bunu Gelibolu peynir helvası olarak belirtmemizin özel bir nedeni var. Çevremizdeki Balıkesir, Çanakkale veya Tekirdağ, Malkara gibi yerlerde bu tatlı 'peynir helvası' adı ile satılıyor ancak bizim onlardan farkımız şu; içeriğinde sadece tuzsuz beyaz peynir, az miktarda un ve şeker kullanıyoruz. Diğerlerinde irmik kullanan var, nişasta kullanan var, yumurta kullanan da var. O yüzden temel farkımız açıkçası bu. Bunu kimisi kızartarak servis ediyor, kimisi başka şekillerde servis ediyor ama bizim araştırmalarımıza gerçek peynir helvası bizim yaptığımız peynir helvasıdır. Çünkü dünyada bunun benzerini yapan başka bir mutfak yok. Türk mutfağının temel özelliklerini sergileyen de bir tatlı. Çünkü içeriğinde peynir, un ve şeker var. Yani Osmanlı zamanından beri mutfakta olan malzemelerle yapılan ve bu zamana kadar da tarifi değişmemiş bir tatlı” ifadelerini kullandı.



ÇANAKKALE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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