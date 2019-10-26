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Muhtarlar 18 Mart Çan termik santralini ziyaret etti

İHA

Çan Muhtarlar Derneği, 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

Muhtarlar 18 Mart Çan termik santralini ziyaret etti

Çan Muhtarlar Derneği, 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.
Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Ak Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Okan ve Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) bağlı olarak faaliyet gösteren 18 Mart Çan Termik Santralı’na İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyarette bulundular. Çan İlçesine bağlı Köy ve mahalle muhtarları 18 Mart Çan Termik Santralı’ndaki çalışmalar hakkında seminere katılarak işletmenin çalışması konusunda bilgilendirildiler. Daha sonra 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürü Uğur Akçal, muhtarları tesisi gezdirerek üretim ve çalışma konusunda muhtarları bilgilendirdi. Ak Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Okan , “İlçe Kaymakamız Mustafa Gürdal ve Muhtarlarımız ile birlikte 18 Mart Çan Termik Santraline teknik gezide bulunduk. Santralimizin milli enerjiye ve ekonomiye katkılarını yerinde gördük ve öğrendik. Misafirperverlikleri İçin işletme müdürümüz Uğur Akçal’a, müdür yardımcımız Umut Özen’e ve tüm santral çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim kazadan beladan korusun” dedi.

ÇANAKKALE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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