Muhtarlar 18 Mart Çan termik santralini ziyaret etti

Çan Muhtarlar Derneği, 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Ak Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Okan ve Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) bağlı olarak faaliyet gösteren 18 Mart Çan Termik Santralı’na İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyarette bulundular. Çan İlçesine bağlı Köy ve mahalle muhtarları 18 Mart Çan Termik Santralı’ndaki çalışmalar hakkında seminere katılarak işletmenin çalışması konusunda bilgilendirildiler. Daha sonra 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürü Uğur Akçal, muhtarları tesisi gezdirerek üretim ve çalışma konusunda muhtarları bilgilendirdi. Ak Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Okan , “İlçe Kaymakamız Mustafa Gürdal ve Muhtarlarımız ile birlikte 18 Mart Çan Termik Santraline teknik gezide bulunduk. Santralimizin milli enerjiye ve ekonomiye katkılarını yerinde gördük ve öğrendik. Misafirperverlikleri İçin işletme müdürümüz Uğur Akçal’a, müdür yardımcımız Umut Özen’e ve tüm santral çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim kazadan beladan korusun” dedi.

ÇANAKKALE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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