AFAD’ın deprem simülasyon tırı Çanakkale’deydi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) ilan edilen "Afetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında halkı bilinçlendirmek ve afetlere karşı farkındalığını arttırmak amacıyla 2125 Ekim tarihleri arasında Çanakkale’ye gelen deprem simülasyon tırı İskeleDemokrasi Meydanında ziyaretçilerini ağırladı.

İskeleDemokrasi Meydanında konuşlanan ve 5 gün boyunca ziyarete açık olan deprem simülasyon tırında AFAD Eğitim Merkezi (AFADEM) eğitmenleri tarafından 35 okuldan 3 bin 150 öğrenci ve bin 840 vatandaşa deprem öncesi, sırası ve sonrası doğru davranış şekilleri uygulamalı olarak gösterildi.

Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, deprem simülasyon tırını ziyaret etti

Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile birlikte deprem simülasyon tırını ziyaret ederek, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda öğrencilere verilen eğitime katıldı. Eğitimin ardından tır hakkında bilgiler alan Vali Yardımcısı Ateşoğlu eğitime katılan öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

ÇANAKKALE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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