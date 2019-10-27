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Gelibolu'da “Hayatımız Roman” projesi başladı

İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES 2019 kapsamında kabul edilen “Hayatımız Roman” projesinin açılışı gerçekleştirildi.
714 yaş arası Roman çocukların eğitim hayatına devam etmeleri ve uyuşturucu madde bağımlılığından uzak durmaları için hazırlanan projenin açılışı törenine çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Umut İlmi Araştırmalar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli Proje Koordinatörü Gülden Okçu Engin tarafından hazırlanan projenin açılış töreni dün Camikebir Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Umut İlmi Araştırmalar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinde gerçekleşti. Proje açılış törenine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Aysel Onur, İlçe Müftüsü İbrahim Özler, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan, Gelibolu Özel Bakım Merkezi Müdürü Cevat Koç, siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, 15 Temmuz şehitleri ve Barış Pınarı Harekatı şehitleri adına Kur’anı Kerim, Fetih Suresi ve duaların okunması ile başladı.
Proje Koordinatörü Gülden Okçu Engin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projemizde özellikle Roman çocukları hedef aldık. Okul hayatına devam etmeyen çocukların okula devam etmelerini ve sportif aktiviteler ile sosyal hayata daha çabuk entegre olabilmeleri için çalışmalarda bulunduk. Bu projede ilk hedefimiz okulunu yarım bırakan çocukları, yeniden okula döndürmek oldu. Dernek binamızı yeniden planlayarak, çocukların okuldan sonra gelip rahatça çalışabilecekleri, ders yapabilecekleri bir alan haline getirdik. Projemizde desteklerini esirgemeyen kişilere ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmalar sonrası projenin tanıtım filmi izlendi ve proje aşamaları anlatıldı. Proje ortaklarına ve projeye destek verenlere plaket takdiminin ardından davetlilerin dernek binasını gezmesi ve proje dahilindeki öğrenciler ile bir araya gelinmesi ile tören son buldu.

ÇANAKKALE

27 Ekim 2019 Pazar

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