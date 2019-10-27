2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladı

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ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü'nce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali, Kordon Boyunda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçının katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından, dansçılar kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Morabbin Parkı'nda sahneledi. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterilerini halk ilgiyle izledi.

Festival, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kordon Boyu'nda saat 20.30´da gerçekleştirilecek gala gecesiyle son bulacak.



ÇANAKKALE 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

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