Çanakkale'de ilk millet bahçesi Biga'da yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale'de ilk millet bahçesi Biga'da yapılacak

İHA

'Başkan Mahallemizde' toplantıları kapsamında Şirintepe Mahallesi Kalafat Mevkii'nde ikamet eden vatandaşlarla buluşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, millet bahçesi projesi ile ilgili müjdeyi vererek Çanakkale'deki ilk millet bahçesinin Biga'da yapılacağını duyurdu.

Çanakkale'de ilk millet bahçesi Biga'da yapılacak

‘Başkan Mahallemizde’ toplantıları kapsamında Şirintepe Mahallesi Kalafat Mevkii’nde ikamet eden vatandaşlarla buluşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, millet bahçesi projesi ile ilgili müjdeyi vererek Çanakkale'deki ilk millet bahçesinin Biga'da yapılacağını duyurdu.
Seçim vaatleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘Belediyeyi birlikte yönetme’ söylemini ‘Başkan Mahallemizde’ toplantılarıyla hayata geçiren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Kalafat Mevkii sakinleriyle buluşarak talep, şikayet ve önerileri dinledi. Aynı zamanda Biga Belediyesinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıya; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın eşi Feride Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı aynı zamanda Biga Belediyesi resmi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı.

"Çanakkale'de millet bahçesi ilk Biga'da yapılacak"
Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan aldıkları sevindirici haberi paylaşan Başkan Erdoğan, “Ankara ziyaretimizde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile bir araya geldik. Biga’nın bakanlık ile ilgili tüm meselelerini konuştuk. Genel müdürlere talimat verdi ve çalışmalar başladı. Seçim vaatlerimiz arasında olan Biga Meslek Yüksekokulu bahçesine millet bahçesi projemiz için de sevindirici haberler aldık. Sayın Bakanımız, ‘Biga’mız Çanakkale’nin en büyük ve en dinamik ilçesidir. Biz Çanakkale’de ilk millet bahçesine Biga’dan başlayacağız’ dedi. Yaklaşık 1015 milyon lira arasında maliyeti olan bu proje için bizden hızlıca 20 bin metrekare araziyi istediler. Bakanımız ısrarlı, 'Bir an önce bize teslim edin Biga’ya millet bahçesini kazandıralım' dedi. Fen İşleri Müdürlüğümüz de çalışmalarına hemen başladı” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmiş yediye herkes var
YEREL HABERLER Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmiş yediye ...
Arıza nedeniyle sürüklenen tekne limana çekildi
YEREL HABERLER Arıza nedeniyle sürüklenen tekne limana çekildi
Gökçeada'da hastalanan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik yetişti
YEREL HABERLER Gökçeada'da hastalanan vatandaşın imdadına Sahil ...
366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER 366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale ...
Başkan Öz'den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz'den 29 Ekim mesajı
Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen ...
2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladı
YEREL HABERLER 2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali ...
Dünya rekortmeni Derya Can, su altında 100 kiloluk kağnıyı çekti
YEREL HABERLER Dünya rekortmeni Derya Can, su altında 100 kiloluk ...
İstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdı
YEREL HABERLER İstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz ...
Bozcaada'da tiyatro festivali başladı
YEREL HABERLER Bozcaada'da tiyatro festivali başladı
Japonlar püren balını sevdi
YEREL HABERLER Japonlar püren balını sevdi
Başkan Erdoğan halkın isteklerini yerinde çözdü
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan halkın isteklerini yerinde çözdü
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'dan 29 Ekim mesajı
Gelibolu'da “Hayatımız Roman” projesi başladı
YEREL HABERLER Gelibolu'da “Hayatımız Roman” projesi başladı
Gelibolu'da Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez lezzeti: Peynir helvası
YEREL HABERLER Gelibolu'da Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez ...
AFAD’ın deprem simülasyon tırı Çanakkale’deydi
YEREL HABERLER AFAD’ın deprem simülasyon tırı Çanakkale’deydi
Muhtarlar 18 Mart Çan termik santralini ziyaret etti
YEREL HABERLER Muhtarlar 18 Mart Çan termik santralini ziyaret etti
Vatan Partisi Çanakkale teşkilatından AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
YEREL HABERLER Vatan Partisi Çanakkale teşkilatından AK Parti İl ...
Çardak'ta doğalgaz talep çalışmaları yürütülüyor
YEREL HABERLER Çardak'ta doğalgaz talep çalışmaları yürütülüyor
Çanakkale'deki amatör balıkçıların lüfer bereketi
YEREL HABERLER Çanakkale'deki amatör balıkçıların lüfer bereketi
Çanakkale’de 96 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 96 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı
(Özel) Türk mutfağının 700 yıllık eşsiz lezzeti: Gelibolu peynir helvası
YEREL HABERLER (Özel) Türk mutfağının 700 yıllık eşsiz lezzeti: ...
Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X