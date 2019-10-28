Arıza nedeniyle sürüklenen tekne limana çekildi

ÇANAKKALE'de Saros Körfezi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenmeye başlayan içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çekilerek limana getirildi.
Çanakkale'de Saros Körfezi Gelibolu Tayfurköy açıklarındaki olay 25 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Körfez açıklarında içinde 3 kişinin içinde bulunduğu 'Baracuda-1' balıkçı teknesinin motoru arızalandı. Sürüklenen teknedeki Recep Ertaş (70), Hamdi Bozkurt (70) ve Cem Kalandelenoğlu (56), Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, arızalanan tekneyi, İbrice Limanı'na götürdü.
ÇANAKKALE
28 Ekim 2019 Pazartesi
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