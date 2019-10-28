Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmiş yediye herkes var

Çanakkale’de Sahil Güvenliğin yaptığı operasyonda çoğu çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Baba Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 5 erkek, 7 kadın, 21 çocuk toplan 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu limanına çıkarıldı.

ÇANAKKALE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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