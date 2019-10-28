Çanakkale'de helikopter ile havadan trafik denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında araçlara havadan denetim yapıldı. Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikazda bulunuldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan helikopter denetim faaliyeti; MerkezKirazlı yol arama ve kontrol noktasında, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Çekiçleraltı yol arama ve kontrol noktasında, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ÇanÇanakkale devlet karayolu yol arama ve kontrol noktasında, Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı Umurbey il yolu yol arama ve kontrol noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri müşterek olarak görevlendirildi.

Yapılan denetim sonucunda 239 araç sorgusu yapıldı, 10 araç trafikten men edildi ve 11 araç sürücüsü hakkında da toplam 6 bin 191 liralık idari para cezası uygulandı.

ÇANAKKALE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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