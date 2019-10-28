\u00c7anakkale\u2019de, 29 Eki Cumhuriyet Bayram\u0131 kutlamalar\u0131 Cumhuriyet Meydan\u0131nda bulunan Atat\u00fcrk An\u0131t\u0131\u2019na \u00e7elenk sunma t\u00f6reni ile ba\u015flad\u0131. \u00c7anakkale Valisi Orhan Tavl\u0131, \u00c7anakkale Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00dclg\u00fcr G\u00f6khan, \u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi (\u00c7OM\u00dc) Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Sedat Murat\u2019\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda \u00e7ok say\u0131da askeri ve siyasi temsilci de yer ald\u0131. Vatanda\u015flar\u0131n ilgiyle takip etti\u011fi programda Atat\u00fcrk An\u0131t\u0131\u2019na \u00e7elenk sunumu yap\u0131ld\u0131. Sayg\u0131 duru\u015funda bulunulmas\u0131 ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131\u2019n\u0131n okunmas\u0131yla program tamamland\u0131. \u00c7anakkale\u2019de, Cumhuriyet Bayram\u0131 kutlamalar\u0131 kapsam\u0131nda Kordon Boyu\u2019nda yar\u0131n saat 10:30\u2019da resmi t\u00f6ren yap\u0131lacak. Halk oyunlar\u0131n\u0131n oynanaca\u011f\u0131 ve \u015fiirlerin seslendirece\u011fi t\u00f6rende, g\u00fcn\u00fcn anlam ve \u00f6nemine uygun mar\u015flar\u0131n okunaca\u011f\u0131 bir konser de verilecek.