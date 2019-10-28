Çanakkale´de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

ÇANAKKALE´de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 96´ncı yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlanmaya başladı.
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda saat 13.00´te başlayan çelenk sunma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP´li Ülgür Gökhan, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören, Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi´nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunması ile tören sona erdi.
ÇANAKKALE
28 Ekim 2019 Pazartesi
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