Çanakkale´de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

Genç kız can verdi, onu kimse sakinleştiremedi: Allah'ım ben ne yaptım

ÇANAKKALE´de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 96´ncı yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda saat 13.00´te başlayan çelenk sunma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP´li Ülgür Gökhan, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi´nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunması ile tören sona erdi.



ÇANAKKALE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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