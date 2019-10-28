3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi ÇOMÜ’de gerçekleşti

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Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Troia Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Kongrenin açılışına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Atmaca, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünver, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongre, müzik dinletisi ile devam etti. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünver açılış konuşmasında, “Günümüzde özellikle ortalama yaş ömrünün artması, beslenme alışkanlıkları ve diğer faktörler sağlık bilimlerinde araştırmayı, geliştirmeyi hızla önemli hale getirmiş durumda. Yapılan bu kongreler bu alanda bilgi birikiminin paylaşıldığı, gelecek perspektiflerinin oluşturulduğu önemli kongreler haline geldi. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sağlık Bilimleri Kongresi de Trakya Üniversiteler Birliğinin ortaya koyduğu en güzel meyvelerden biridir. Bilindiği üzere, sağlık harcamaları ülkenin önemli bir yüzdesini oluşturuyor. Ülke ekonomisi açısından yerli ve milli üretim, sağlık bilimleri, sağlık hizmetleri alanında kullanılan ilaç ve teçhizat hepsinin yurt dışı bağımlılıklarını da düşünürsek bu alanda katma değeri yüksek ürünler üretmek Sağlık Bilimleri Kongrelerinin hedeflerinden bir tanesidir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin’in sunumuna geçildi. Öte yandan kongrede 3 gün boyunca toplam 44 oturum gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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