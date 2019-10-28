Lapseki'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lapseki'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Lapseki'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Hükûmet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamları adına çelenk sunumu yapıldı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi.
Kutlamaların devamında yarın Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin tebrikleri kabul edecek. Pazar Meydanında öğrenciler tarafından sunulacak gösterilerin ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.

ÇANAKKALE

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Günü
YEREL HABERLER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Günü
Çanakkale´de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu
YEREL HABERLER Çanakkale´de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi ÇOMÜ’de gerçekleşti
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi ÇOMÜ’de ...
Lastik botlarda 1 Afgan ölü bulundu, 168 Afgan kaçak yakalandı
YEREL HABERLER Lastik botlarda 1 Afgan ölü bulundu, 168 Afgan kaçak ...
Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
Çanakkale’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ...
Çankakkale'de helikopterli denetimde sürücülere ceza
YEREL HABERLER Çankakkale'de helikopterli denetimde sürücülere ceza
Çanakkale'de helikopter ile havadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Çanakkale'de helikopter ile havadan trafik denetimi
Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmiş yediye herkes var
YEREL HABERLER Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmiş yediye ...
Arıza nedeniyle sürüklenen tekne limana çekildi
YEREL HABERLER Arıza nedeniyle sürüklenen tekne limana çekildi
Gökçeada'da hastalanan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik yetişti
YEREL HABERLER Gökçeada'da hastalanan vatandaşın imdadına Sahil ...
Çanakkale'de ilk millet bahçesi Biga'da yapılacak
YEREL HABERLER Çanakkale'de ilk millet bahçesi Biga'da yapılacak
366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER 366 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale ...
Başkan Öz'den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz'den 29 Ekim mesajı
Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen ...
2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladı
YEREL HABERLER 2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali ...
Dünya rekortmeni Derya Can, su altında 100 kiloluk kağnıyı çekti
YEREL HABERLER Dünya rekortmeni Derya Can, su altında 100 kiloluk ...
İstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdı
YEREL HABERLER İstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz ...
Bozcaada'da tiyatro festivali başladı
YEREL HABERLER Bozcaada'da tiyatro festivali başladı
Japonlar püren balını sevdi
YEREL HABERLER Japonlar püren balını sevdi
Başkan Erdoğan halkın isteklerini yerinde çözdü
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan halkın isteklerini yerinde çözdü
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'dan 29 Ekim mesajı
Gelibolu'da “Hayatımız Roman” projesi başladı
YEREL HABERLER Gelibolu'da “Hayatımız Roman” projesi başladı
Gelibolu'da Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez lezzeti: Peynir helvası
YEREL HABERLER Gelibolu'da Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X