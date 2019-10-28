Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Günü

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) Günü dolayısıyla Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonunda bir program düzenlendi.

Programa, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Genel Sekreter Sami Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Atmaca, AYAY Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özden, Çanakkale İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, Meteoroloji Müdürü Mustafa Yıldız, Havalimanı Müdürü Yaşasın Şahbaz, Havalimanı Müdür Yardımcısı Efekan Dokuzoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti. Türkiye’nin ilk Acil Yardım Afet Yönetimi Bölümünün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde açıldığını ifade eden AYAY Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özen yaptığı konuşmada, “Bölüm olarak ilk bölüm başkanları çalıştayını düzenledik. Bu çalıştayda AYAY günü belirlenmesi hususunda fikir birliğine vardık. Bölümün ilk öğrenci kabulü 24 Ekim’e denk geldiği için bu günü AYAY günü olarak kutlamayı uygun gördük. İlk Acil Yardım Afet günümüzü siz değerli misafirlerle kutlamanın gururunu yaşıyor ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından; Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Yozgat’ın sunumuyla gerçekleşen 'Yönetimde Yeni Yaklaşımlar' konulu söyleşiye geçildi. Söyleşinin ardından etkinlik, hediye ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

ÇANAKKALE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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