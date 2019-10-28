Gelibolu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunumu gerçekleşti

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

2. Kolordu Komutanlığı önünde gerçekleşen tören saat 13:00’da başladı ve Gelibolu Kaymakamlığı, 2. Kolordu Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumu yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okunarak program sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkân, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim kutlamaları bugün Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın tebrikleri kabul etmesi ile başlayacak. Ardından 26 Kasım Caddesinde resmi tören gerçekleştirilecek. 29 Ekim kutlamaları gün boyu devam edecek.

ÇANAKKALE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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