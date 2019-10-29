Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

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ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.



ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

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