Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinden itibaren görülen yoğun sis sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazda görüş mesafenin düşmesi sebebiyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Saat 08:25'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazındaki son durum ile ilgili olarak telsiz kanalından gemi kaptanları da bilgilendirildi.

Öte yandan boğazdaki feribot seferleri ise aralıksız olarak devam ediyor.

ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

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