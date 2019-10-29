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Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje yükseliyor

DHA

CUMHURİYET'in 100'üncü yılını simgesi olarak orta açıklığı 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Lapseki ve Gelibolu yakalarında denize batırılan kesonlar üzerine blokların yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayaklarına, bugün de vinç yardımıyla ikinci bağ kirişleri konuldu.

CUMHURİYET'in 100'üncü yılını simgesi olarak orta açıklığı 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Lapseki ve Gelibolu yakalarında denize batırılan kesonlar üzerine blokların yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayaklarına, bugün de vinç yardımıyla ikinci bağ kirişleri konuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı sürüyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet´in kuruluşunun 100´üncü yılını simgeleyecek olması nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.
1915 Çanakkale Köprüsü´nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu yakasında denize batırılan keson üzerine 5'inci, Lapseki yakasında denize batırılan keson üzerine ise 4'üncü bloklar konuldu. Böylece köprü ayakları birer kademe daha yükseldi.
İKİNCİ BAĞ KİRİŞİ DE KONULDU
Cumhuriyetin 96'nci yıl dönümünün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandığı günde, Lapseki yakasında 4 bloğun yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayağına büyük bir vinç yardımıyla ikinci bağ kirişi de kondu. Çalışmalar sırasında boğaz trafiği transit gemi geçişlerine kapatıldı. Aynı çalışma, Gelibolu yakasındaki köprü ayağında da yapıldı. 
KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK
Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam eden bloklarla köprü ayakları önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından köprü kuleleri tamamlanacak. Kuleler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsilen 318 metre yüksekliğinde olacak.
İNCELİKLİ TASARIM
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet´in 100´üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü´nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, çeşitli ebatlarda 115 menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

ÇANAKKALE

29 Ekim 2019 Salı

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