Çanakkale'de 36 mülteci yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 36 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koruoba köyü Sazlık mevkiine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 36 mülteci yakaladı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

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