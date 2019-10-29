Üniversiteliler Atikhisar ve Kayadere’yi ziyaret etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde aktif öğrenci topluluğu olan ‘Halkla İlişkiler Topluluğu’ üyeleri, Atikhisar Barajını ziyaret ederek, Kayadere köyü sakinleriyle buluştu.

Yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren, duyarlılığıyla göz dolduran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Topluluğu öğrencileri, Atikhisar Barajına bir gezi düzenledi. Öğrenciler, yapılan doğa yürüyüşünün ardından Atikhisar Kalesi’ne tırmanış gerçekleştirdi. Topluluk üyeleri, ziyaretin devamında ise Kayadere köyüne geçerek köylülerle buluştu. Burada Köy Muhtarı Mustafa Erol tarafından karşılanan öğrenciler sucuk ekmek partisi düzenledi, oyunlar oynadı ve yarışmalar gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

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