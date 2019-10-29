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'Öğretmen Ağı'nın üretici problem çözme programında 2. buluşma gerçekleştirildi

İHA

Çanakkale'de, Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (Çabacam) ev sahipliğinde "Çocukların Ekoloji Odaklı Karar Verme Süreçlerine Katılımını Nasıl Attırabiliriz?" başlığı altında düzenlenen 'Öğretmen Ağı'nın üretici problem çözme programında 2. buluşma gerçekleştirildi.

'Öğretmen Ağı'nın üretici problem çözme programında 2. buluşma gerçekleştirildi

Çanakkale'de, Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (Çabacam) ev sahipliğinde "Çocukların Ekoloji Odaklı Karar Verme Süreçlerine Katılımını Nasıl Attırabiliriz?" başlığı altında düzenlenen 'Öğretmen Ağı'nın üretici problem çözme programında 2. buluşma gerçekleştirildi.
Gülnaz Bekar ve Sibel Ezgi İpek idaresinde 2627 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen programda, 1. buluşma sonrasında elde edilen verilerle çözüm yoluna ulaşılıp hareket planı oluşturuldu. Kasım ayında gerçekleşecek deneyim paylaşımına kadar katılımcılar elde ettikleri bulgularını hayata geçirecekler.

ÇANAKKALE

29 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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