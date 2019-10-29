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Çanakkale'de, Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (Çabacam) ev sahipliğinde "Çocukların Ekoloji Odaklı Karar Verme Süreçlerine Katılımını Nasıl Attırabiliriz?" başlığı altında düzenlenen 'Öğretmen Ağı'nın üretici problem çözme programında 2. buluşma gerçekleştirildi.

Gülnaz Bekar ve Sibel Ezgi İpek idaresinde 2627 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen programda, 1. buluşma sonrasında elde edilen verilerle çözüm yoluna ulaşılıp hareket planı oluşturuldu. Kasım ayında gerçekleşecek deneyim paylaşımına kadar katılımcılar elde ettikleri bulgularını hayata geçirecekler.

ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

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