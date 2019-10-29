Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Boğaz geçişini tamamlayan Amerikan savaş gemisi 'USS Porter', Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik

botu da refakat etti.

ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

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