Çanakkale´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ÇANAKKALE´de polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, `Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak´ suçundan 8 şüpheli, `Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan ise 2 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 78,65 gram uyuşturucu bonzai, 8,06 gram uyuşturucu skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi ve 725 TL para ele geçirildi.

`Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

`Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak´ suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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