Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

21 Ekim28 Ekim tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 8 şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 2 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 78,65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,06 gram skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi ve 725 lira para ele geçirildi ve tüm maddelere el konuldu.

ÇANAKKALE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.