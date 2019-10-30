ÇOMÜ ile YTB arasında proje toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dört yıldan bu yana ortak olarak sürdürdükleri “Batı Trakya’da Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek sistemi Projesi”nin beşinci yıl toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje toplantısına ÇOMÜ Rektör Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Proje Asistanı Öğr. Gör. Cumali Yaşar ve Öğr. Gör. Mesut Kalın Salih katılarak, YTB proje yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiler. 20182019 proje döneminin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 20192020 eğitimöğretim yılında projenin devamı ele alındı. YTB görüşmelerinden proje süreci ve devamı hususlarında olumlu dönüşler alan ÇOMÜ ekibi, son olarak YTB Başkanı Abdullah Eren ile görüştü. ÇOMÜ ile yürüttükleri sürecin memnuniyeti ve çalışmalarının devamı konusuna işaret eden YTB Başkanı Abdullah Eren, özellikle Batı Trakya adına yapılan çalışmalara çok önem verdiğini dile getirdi. Proje görüşmeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ın YTB Başkanı Abdullah Eren’e ÇOMÜ adına hediye takdimi ile son buldu.

ÇANAKKALE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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