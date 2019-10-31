Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga, İğdeli ve Çakmak Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda harekat halindeki lastik botlar içinde 76'sı çocuk, 35'i kadın ve 36'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 147 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:21

YATSI 19:41

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