Çanakkale´de 165 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 165 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi Mevkii ile Kocaköy Köyü sahiline düzenledikleri operasyonlarda zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edilecek.



ÇANAKKALE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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