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Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirildi.
Önceki gün, belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ürünlerin tamamına el konulurken, hakim karşısına çıkarılan 5 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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