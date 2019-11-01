Gestaş’tan bir gecede 2 hasta için 2 özel sefer

Çanakkale Boğazı ve Güney Marmara hattı dışında Gökçeada ve Bozcaada’da da deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, dün gece her iki adadan da hastaneye sevki gereken iki hasta için özel sefer düzenledi.

İlk vaka Bozcaada’da gerçekleşti. Düşmeye bağlı olarak vücudunda ciddi kırıklar oluşan Bozcaadalı bir vatandaşın Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesi gerektiğinin belirlenmesi üzerine Gestaş, saat 21.20’de gerçekleştirdiği özel seferle tek ambulansı ana karaya taşıdı.

İkinci vaka ise Gökçeada’da yaşandı. 56 yaşında olduğu öğrenilen Gökçeadalı bir vatandaşın kalp rahatsızlığından dolayı Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Gestaş, saat 00.30’da bir ek sefer daha yaparak tek ambulansı Kabatepe’ye taşıdı, bir gecede iki hasta için iki özel sefer gerçekleştirmiş oldu.

İki yolcunun da hayati durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

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