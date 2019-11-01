Başkan Öz ve belediye personelinden Kızılay Haftasında anlamlı bağış

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 29 Ekim04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Parkında kan ve kök hücre bağışı toplayan Kızılay tırını ziyaret etti.

Belediye personeliyle birlikte Kızılay personelinin haftasını kutlayan Başkan Bülent Öz, kök hücre nakli bekleyen Güneş için kök hücre bağışında bulundu. Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesaplarından da paylaşan Başkan Bülent Öz, “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da destek amaçlı paylaştığımız Güneş kızımız gibi ihtiyaç duyan ve bizlerden destek bekleyen vatandaşlarımız için tüm Çan halkını kan ve kök hücre vermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki kan ve kök hücre bağışı hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.