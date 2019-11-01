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Çanakkale'de 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konuşuldu

DHA

ÇANAKKALE'de düzenlenen 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konulu toplantıda, göçmen ve mültecilerin geldikleri kentlerdeki adaptasyon ve uyum süreçleri ve bu süreçte yaşadıkları sorunlar ile çözümlere ilişkin bilimsel, teorik ve pratik uygulamaları içeren sunum ve paylaşımlar gerçekleştirildi.
'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' toplantısına Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Belediye Meclisi Sosyal İşler Komisyon Üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Temsilcileri (SGDD-ASAM) ve Almanya'nın Osnabrück kentinden gelen heyet katıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin, Yunanistan Midilli Adası'na kaçak olarak gitmekte olan sığınmacıların geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bu durumun da bir insanlık dramı olduğuna dikkat çekerek, "Bu konu çok önemli. Bizim bu konuda bilgili olmamız da çok önemli. Burada maalesef savaştan, yoksulluktan kaçanlar, çeşitli dışlanmışlık veya farklı sebeplerle kaçıp başka ülkelere gitmeye çalışanlar ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Tekneler batıyor, kaçamayanlar perişan oluyor. Korkunç bir kaos ortamı. Üzülmek yetmez bu gibi durumlarda. Çözüm için harekete geçmek gerekiyor. Tüm kurum ve kuruluşlar, bu insanlık dramına bir çözüm bulmak durumunda. Bize yakışan da bu. Onun için burada bu mücadeleyi yapıyoruz. İki kentin böyle bir arayışta bulunması çok önemli diye düşünüyorum" dedi.
Konuşmalarının ardından, Türk/Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, "Türkiye'deki Mülteciler: Uyum İçinde Ortak Yaşamın Çerçevesi" başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Öykü Dönmez Kara, 'Göçmenlerin Entegrasyon Sürecinde Yerel Yönetimin Rolü' hakkında bilgiler verdi.
Çanakkale Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Temsilcileri (SGDD-ASAM), Çanakkale Koza Gençlik Derneği ve İnsan Hakları Derneği de yerelde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Çanakkale Belediyesi'nden bir heyet gelecek aylarda Almanya'nın Osnabrück kentine giderek, göçmen ve mültecilere yönelik çalışmaları yerinde inceleyecek. Çanakkale'de gerçekleştirilen toplantının çıktıları ve verileri ışığında da projenin ilerletilerek, bir AB projesi haline getirilmesi hedefleniyor.

ÇANAKKALE

01 Kasım 2019 Cuma

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