Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu

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ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaçlar ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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