Başkan Erdoğan, Oda Başkanları ile yönetimini dinledi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birlik, beraberlik ve istişare toplantısında oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birlik, beraberlik ve istişare toplantısında oda başkanlarının talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Şehir Parkı’nda düzenlenen toplantıya Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyesi Jale Kırbaş, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Ziraat Odası Başkanı Mustafa Güray Ergün, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ünal, odaların yönetim kurulu üyeleri ve Zabıta Müdürü Necmi Şencan katıldı.



"Sizleri dinliyoruz çünkü biz doğru iş yapmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz birlik, beraberlik ve istişare toplantımıza hoşgeldiniz. Görev ve sorumluluklarımız farklı olsa da Biga hepimizin. Sizlerle her zaman bir arada olarak talep ve önerileri dinleyeceğiz, biz de taleplerimizi ifade ederek istişaremizi yapacağız. Bize öğrenmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz, önerilerinizi ve sorunlarınızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çünkü biz doğru iş yapmak istiyoruz. Bu toplantılarda halkımızın da sorunlarına değinmek istiyoruz. Toplantılarımızı ayrıca Ankara’ya gittiğimizde sizlerin taleplerini iletmek, işlerinizi takip etmek için çok önemsiyoruz” dedi.



Talep ve öneriler dinlendi, notlar alındı

Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından söz alan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, “İstişare toplantılarını çok değerli buluyoruz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizden çok buradaki oda yönetimindeki arkadaşların konuşması önemlidir” dedi. Esnafın oda kaydının bulunmasının önemine değinerek konuşmasına başlayan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, “Esnafımızın ilgili odaya üyeliğinin olması çok önemlidir. Biga Üniversitesi hazırlıklarını takip etmeliyiz. Öğrencilerimizi sahiplenerek, onlara daha kaliteli bir hizmet sunarak onları kaybetmemeliyiz. Ayrıca odalarımız devlet teşviklerini esnafımıza ve girişimcilerimize iyi anlatmalı ve katılımı yükseltmelidir” ifadelerini kullandı. Biga Ziraat Odası Başkanı Mustafa Güray Ergün, “Köylerimizi, yani kırsalımızı el birliğiyle hareketlendirmek istiyoruz. Kırsalımız ne kadar hareketlenirse Biga’mızda da ekonomik ve sosyal hareketlenme o kadar artar. Bizler tarımın büyümesini, ürünlerimizin değer bulacağı Demko gibi fabrikalar istiyoruz” diye konuştu. Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, “Ben gıda işi ile meşgül olan esnafımız için suyun indirimli olmasını rica ediyorum” dedi. Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur ise, “Bizleri birlik beraberlik içinde bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık şehri olarak Biga’mızın üniversite ile birlikte, Ziraat Fakültesi ve Deniz Ürünleri Fakültesi kurulmasını istiyoruz çünkü ilçemize yapılacak her şey ulaşım olarak bizleri de hareketlendirecektir” diye konuştu.

Başkanların ardından, oda yönetim kurulu üyeleri de sorunları ve taleplerini iletti. Karşılıklı sohbet şeklinde devam toplantıda Başkan Erdoğan ve başkan yardımcıları da talepleri not alarak Biga’ya yönelik hummalı şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oda başkanları toplantı ve kahvaltı programı için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Erdoğan da periyodik olarak toplantıların devam edeceğini söyledi.

