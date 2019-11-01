Başkan Erdoğan, Oda Başkanları ile yönetimini dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Erdoğan, Oda Başkanları ile yönetimini dinledi

İHA

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birlik, beraberlik ve istişare toplantısında oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Oda Başkanları ile yönetimini dinledi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birlik, beraberlik ve istişare toplantısında oda başkanlarıyla bir araya geldi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birlik, beraberlik ve istişare toplantısında oda başkanlarının talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Şehir Parkı’nda düzenlenen toplantıya Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyesi Jale Kırbaş, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Ziraat Odası Başkanı Mustafa Güray Ergün, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ünal, odaların yönetim kurulu üyeleri ve Zabıta Müdürü Necmi Şencan katıldı.

"Sizleri dinliyoruz çünkü biz doğru iş yapmak istiyoruz"
Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz birlik, beraberlik ve istişare toplantımıza hoşgeldiniz. Görev ve sorumluluklarımız farklı olsa da Biga hepimizin. Sizlerle her zaman bir arada olarak talep ve önerileri dinleyeceğiz, biz de taleplerimizi ifade ederek istişaremizi yapacağız. Bize öğrenmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz, önerilerinizi ve sorunlarınızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çünkü biz doğru iş yapmak istiyoruz. Bu toplantılarda halkımızın da sorunlarına değinmek istiyoruz. Toplantılarımızı ayrıca Ankara’ya gittiğimizde sizlerin taleplerini iletmek, işlerinizi takip etmek için çok önemsiyoruz” dedi.

Talep ve öneriler dinlendi, notlar alındı
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından söz alan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, “İstişare toplantılarını çok değerli buluyoruz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizden çok buradaki oda yönetimindeki arkadaşların konuşması önemlidir” dedi. Esnafın oda kaydının bulunmasının önemine değinerek konuşmasına başlayan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, “Esnafımızın ilgili odaya üyeliğinin olması çok önemlidir. Biga Üniversitesi hazırlıklarını takip etmeliyiz. Öğrencilerimizi sahiplenerek, onlara daha kaliteli bir hizmet sunarak onları kaybetmemeliyiz. Ayrıca odalarımız devlet teşviklerini esnafımıza ve girişimcilerimize iyi anlatmalı ve katılımı yükseltmelidir” ifadelerini kullandı. Biga Ziraat Odası Başkanı Mustafa Güray Ergün, “Köylerimizi, yani kırsalımızı el birliğiyle hareketlendirmek istiyoruz. Kırsalımız ne kadar hareketlenirse Biga’mızda da ekonomik ve sosyal hareketlenme o kadar artar. Bizler tarımın büyümesini, ürünlerimizin değer bulacağı Demko gibi fabrikalar istiyoruz” diye konuştu. Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, “Ben gıda işi ile meşgül olan esnafımız için suyun indirimli olmasını rica ediyorum” dedi. Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur ise, “Bizleri birlik beraberlik içinde bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık şehri olarak Biga’mızın üniversite ile birlikte, Ziraat Fakültesi ve Deniz Ürünleri Fakültesi kurulmasını istiyoruz çünkü ilçemize yapılacak her şey ulaşım olarak bizleri de hareketlendirecektir” diye konuştu.
Başkanların ardından, oda yönetim kurulu üyeleri de sorunları ve taleplerini iletti. Karşılıklı sohbet şeklinde devam toplantıda Başkan Erdoğan ve başkan yardımcıları da talepleri not alarak Biga’ya yönelik hummalı şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Oda başkanları toplantı ve kahvaltı programı için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Erdoğan da periyodik olarak toplantıların devam edeceğini söyledi.

ÇANAKKALE

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bülent Turan: 'AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ilham olmuş, sessiz devrimin adıdır'
YEREL HABERLER Bülent Turan: 'AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ...
Direksiyona başkan geçti, ücretsiz hizmet başladı
YEREL HABERLER Direksiyona başkan geçti, ücretsiz hizmet başladı
Çanakkale'de 56 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 56 mülteci yakalandı
Çanakkale´de 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 56 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç ...
Çanakkale'de 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' konuşuldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri' ...
Başkan Öz ve belediye personelinden Kızılay Haftasında anlamlı bağış
YEREL HABERLER Başkan Öz ve belediye personelinden Kızılay ...
Gestaş’tan bir gecede 2 hasta için 2 özel sefer
YEREL HABERLER Gestaş’tan bir gecede 2 hasta için 2 özel sefer
Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu
Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen ...
Çanakkale'de, eşekten düşen kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, eşekten düşen kişi ağır yaralandı
Ezine muhtarlarından TBMM'de Turan ve İskenderoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Ezine muhtarlarından TBMM'de Turan ve İskenderoğlu'na ...
Şehit dedelerinin mezarlarını ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Şehit dedelerinin mezarlarını ziyaret ettiler
Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
Çanakkale´de 165 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 165 kaçak göçmen yakalandı
Kaz Dağları'nda üretilen 'mucize bal'ın sırrını anlattı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'nda üretilen 'mucize bal'ın sırrını ...
Gelibolu'daki türbeyi ziyaret eden herkes Türk bayrağı asıyor
YEREL HABERLER Gelibolu'daki türbeyi ziyaret eden herkes Türk ...
TÜRSAB Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulunda Kemal Dokuz'a ziyaret
YEREL HABERLER TÜRSAB Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulunda Kemal ...
Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
ÇOMÜ ile YTB arasında proje toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ÇOMÜ ile YTB arasında proje toplantısı ...
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Cumhuriyet için Çan semalarında anlamlı uçuş
YEREL HABERLER Cumhuriyet için Çan semalarında anlamlı uçuş
Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı ve konser
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı ve konser

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X