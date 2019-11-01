Bülent Turan: 'AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ilham olmuş, sessiz devrimin adıdır'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin ilk kez iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.

"AK Parti, birçok coğrafyaya örnek ve ilham olmuş, sessiz devrimin adıdır" diyerek açıklamasına başlayan Bülent Turan, "3 Kasım 2002, vesayetin, dayatmanın, darbelerin yerini milletin iktidarının aldığı bir milat olmuştur. Kadim bir tarihe sahip Anadolu, yeniden tarih sahnesindeki güçlü yerini almaya başlamıştır. AK Parti, 3 Kasım 2002’den bu yana milletimizin teveccühüyle değişimin, reformun ve umudun partisi olma kimliğini güçlendirerek yoluna devam ediyor. AK Parti’yi güçlü kılan, milletle beraber yürüyüşüdür. Bayrağı çok daha yukarılara taşıma sorumluluğumuzla; hayalleri gerçeğe dönüştürmeye, Türkiye’yi ekonomik ve sosyal her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde olduğu gibi, Çanakkale’miz de 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yine AK Parti’ye büyük teveccüh gösterdi. Millete hizmette 17. yılımızda sevgisinden, desteğinden ve duasından güç aldığımız başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÇANAKKALE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.