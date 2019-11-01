Türk ve Yunan kaynaklarına göre milli mücadele ve Cumhuriyetin ilanı konulu panel gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi ile Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğince, Türk ve Yunan Kaynaklarına Göre Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlanı adlı panel gerçekleştirildi.

Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan ile ÇOMÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler katıldılar.

Programın açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden; önceki gün kutlanan Cumhuriyet Bayramı’na atıf yaparak, “Biz daha nice 96 yıllar kutlayacağız. Bunu anlamak, idrak etmek, kendi tarihimizi öğrenmek ve bilmek zorundayız. Ne kadar kıymetli bir ulus olduğumuzu, nereden ve hangi koşullardan gelip, nasıl bir mücadele verdiğimizi dünyaya en yüksek tonda anlatmak zorundayız. Kulaklarını kapatsalar da, duymak istemeseler de bu millet büyük bir millettir. İstedikleri kadar saldırsalar da sonuç alamayacaklar. Daha düne kadar ülkemizi her taraftan; içeriden dışarıdan kuşatan, almış oldukları garip kararlarla bizi kıskaca almak isteyen ülkeler bizim tarihimizi öğrenmeliler. Bu tarihi de onlara biz anlatmalıyız" diyerek gerçekleşen panelin bu anlamda bir ses olarak yükseleceğine vurgu yaptı.

Moderatörlüğünü ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahide Sınmaz Sönmez’in yaptığı panelde sırasıyla İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Nilüfer Erdem, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş ve ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay sunumlarını gerçekleştirdiler.

Soru cevap bölümüyle sona eren panelin ardından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.

ÇANAKKALE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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