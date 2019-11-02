Bakan Yardımcısı Demircan'dan Çanakkale'de şehitlik ziyareti

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KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret edip, savaş alanınlarını gezdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret eden ve savaş alanlarını gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Demircan, ilk olarak Şehitler Abidesi'ni gezdi. Sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ardından da Kocadere Kamp Alanı ile Kabatepe Kamp Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra restorasyon çalışması devam eden Seddülbahir Kalesi'nde inceleme yaptı. Ahmet Misbah Demircan'a, Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Gelibolu Yarımadası hakkında bilgi verdi.



ÇANAKKALE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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