Jülide İskenderoğlu'ndan kadın futbol takımına ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’de bir ilk olarak 5 Temmuz 2019 tarihinde kurulan; U13 Minik Kızlar, Yıldız Kızlar ve A Takım olarak 3 kategoride faaliyet gösteren Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı futbolcularını ve teknik heyeti ziyaret etti.

Jülide İskenderoğlu’nun ziyaretine Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Tesisler Müdürü Cüneyt Aksu, Spor Şube Müdürü Sedat Bektaş, Çanakkale ASKF Genel Başkanı Dr. Firuz Erdil de eşlik etti. 2020 Ocak ayında TFF tarafından gerçekleştirilecek olan Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’na başarılar dileyen İskenderoğlu, “Kızlarımızın, kadınlarımızın her alanda aktif yer almaları, futbol gibi bir alanda söz ve iddia sahibi olmaları çok büyük bir onur ve kendileri için mutluluk verici” dedi.

ÇANAKKALE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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