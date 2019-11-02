DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

DSP İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Önder Aksakal, kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi.

Aksakal, "Türkiye kadim bir devlettir. Gerek Amerikan emperyalizmine, gerekse Rusya'nın bölgemiz üzerinde kurgulamaya çalıştığı hakimiyete karşı milli sınırlarımızı ve milletimizin bütünlüğünü koruyup, kollamakla yükümlü bu yapının yalnız bırakılmaması gerekiyor. DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.



ÇANAKKALE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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